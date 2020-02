2850 atleter samt deres pårørende indtager Helsingør søndag den 21. juni, når der er European Championship IRONMAN 70,3 . Foto: Presse Foto: Joern Pollex/Getty Images for IRONMAN

Deltagerrekord og udsolgt til Ironman i historiske omgivelser

Helsingør - 25. februar 2020

Når Helsingør søndag den 21. juni bliver indtaget af 2850 atleter og deres pårørende, er det for fjerde gang med titlen som European Championship på IRONMAN 70.3 distancen. Dette betyder, at der igen i år vil være mulighed for at se professionelle atleter i absolut verdensklasse, når de kæmper om den prestigefyldte titel.

Allerede mandag den 24. februar klokken 16.53 kunne IRONMAN Danmark melde om deltagerrekord og udsolgt - kun to måneder efter at IRONMAN Copenhagen meldte udsolgt til dette års IRONMAN 70.3 European Championship i Helsingør. Den sidste deltager, der lige akkurat nåede at tilmelde sig det udsolgte stævne, var Jacob Sorwad fra Aarhus.

- Det har været fantastisk at se, hvor godt begge vores danske events har leveret i år, lyder det fra Mads Meincke, Regional Director IRONMAN.

- Udviklingen som stævnet i Helsingør har været igennem er helt fantastisk og skyldes i høj grad vores gode samarbejde med byen. Helsingør er en fantastisk samarbejdspartner, der forstår, hvad der skal til for at skabe perfekte rammer for store internationale events.

2014 oplevede triatlon sporten sin storhedstid i Danmark. Siden er antallet af deltagere ved landets stævner blevet færre og flere stævner har måtte lukke. Men hos IRONMAN Danmark kan man nu melde udsolgt til begge de danske events og dette endda med deltagerrekord til stævnet i Helsingør. Intet mindre end 2850 deltagere er tilmeldt årets stævne, hvilket er en stigning på hele 250 atleter fra året forinden.

Selvom IRONMAN 70.3 distancen er udsolgt, er der godt nyt til de triatlonglade motionister. Der er nemlig stadig ledige pladser til 4:18:4 Helsingør, som er en forkortet version af det store event, og som finder sted fredag den 19. juni omkring Helsingør Kulturhavn.

For mere information, besøg www.ironman.com/4184-elsinore.

