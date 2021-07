Se billedserie Den sydlige side af slottet og dens mange flotte detaljer bliver sjældent set, da der på langsiden er adgang forbudt. Derfor skulle op til flere alarmer også deaktiveres, inden græsset blev betrådt. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Del 2: Kronborg Slot viste de skjulte skatte frem

Frederiksborg Amts Avis blev eksklusivt inviteret til de skjulte steder på Kronborg Slot.

Helsingør - 04. juli 2021

Det er ikke mere end et par uger siden, at Frederiksborg Amts Avis var inviteret til Kronborg Slot, hvor dørene til slottets skjulte rum og skatte blev åbnet op. Her kom vi i den knap 3-timer lange tur forbi interessante steder som det nordvestlige tårn, loftsrummene, hvor der er tydelige beviser på, hvordan kanonkugler er fløjet igennem renæssanceslottet, og ikke mindst pandekage-rummet, hvor datidens dronninger lavede pandekager ved kaminen.

Sikkerhed er vigtigst Man skulle derfor tro, at der så småt var løbet tør for skjulte steder og historier på Kronborg Slot, men det er langt fra tilfældet. Det var endnu en gang slotsvært på Kronborg Slot, Annalina Pfeil, der med kyndig hånd agerede tourguide og sørgede for, at vi ikke aktiverede nogle alarmer. Hun viste flotte lokaler og mystiske kælderrum frem, blandt andet det blå galleri, sølvkælderen og mar-stalden. De rum kan muligvis i fremtiden blive fast inventar på diverse rundvisninger på slottet, men det kræver dog, at det bliver trygt og sikkert for de besøgende.

- Det er vigtigt at sige, at det er noget, som man kan drømme om, og noget som jeg gerne vil, men det kræver et helt særligt sikkerhedshensyn, før det ville være publikumsvenligt og ikke mindst sikkerhedsforsvarligt at komme rundt. Men vi vil udforske muligheden for, at vi kan komme til flere steder på Kronborg, siger Christian Struckmann Irgens.

Sommer på Kronborg Selvom der altså er store dele af Kronborg Slot, man som besøgende ikke kan opleve, så er der de kommende måneder alligevel mange spændende ting, som er tilgængeligt for alle.

- Der er en fantastisk Jim Lyngvild udstilling, og så laver vi Christians store pjækkedag. Her skal man hjælpe Christian den 4. og hans søster med at holde sommerferie. Der står jo decideret i Christians stilehæfte, at han skulle huske at få fri, så han kunne komme rundt med sin far på voldene. Det skal man hjælpe ham med, og derfor skal man rundt og møde hans læremestre, der står i dragt med opgaver. Det kan være fægtemesteren eller kokken, der giver en opgave, eller Christians lærer, der stiller spørgsmål om biblen, siger Christian Struckmann Irgens.

Kronborg har åbent fra klokken 10-17 alle dage, og man kan frem til den 24. oktober opleve Jim Lyngvild og Poul Grinder-Hansens udstilling, Kongerækken på Kronborg Slot, ligesom man frem til den 8. august kan opleve familieaktiviteten Christians store pjækkedag.

