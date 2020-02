Selvom jobcentret i Helsingør har tildelt seks borgere det sociale frikort, hvor man kan tjene 20.000 kroner skattefrit om året, så er der ingen af dem, som har benyttet sig af det. Formentlig fordi de ikke har fundet et job.

De socialt udsatte har ikke brugt ny skattefri ordning

Socialt udsatte borgere har siden 2019 haft mulighed for at tjene 20.000 kroner skattefrit med det sociale frikort, uden at blive trukket i andre ydelser. Ingen i Helsingør Kommune har dog benyttet sig af ordningen.

Seks borgere i kommunen er blevet tildelt et socialt frikort. Men ingen af dem har tilsyneladende brugt det, fordi de ikke har taget arbejde, imens de har haft det sociale frikort.

Det er konklusionen i dagsordenen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, som har evalueret ordningen halvvejs igennem en to-årig forsøgsordning.

I Helsingør Kommune har der været afholdt informationsmøder med Center for Særlig Social Indsats, pensionatet i Hornbæk og Team Aktivitetsparate i Center for Job, Borgerservice og Teknologi, hvor man har undervist medarbejderne i bedst muligt at få fat på de socialt udsatte borgere, når de har været i kontakt.

Det sociale frikort blev indført af den tidligere regering ved starten af 2019, og henvender sig til personer, der har sociale eller psykiske vanskeligheder, som ikke har været i uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 inden for det seneste år.

Ordningen har herefter kørt i en to-årig forsøgsperiode i kommunerne, som nu altså er halvvejs.

Derfor har Social- og Beskæftigelsesudvalget evalueret ordningen i Helsingør, fremgår det af dagsordenen.

Meldingen for 2019 er klar. Ti borgere er blevet sagsbehandlet til det sociale frikort, af dem, er der seks, som har fået det tildelt, men ingen har dem af benyttet sig af det. Udvalget åbner dog en lille kattelem, da det er muligt, at nogle af de seks borgere på det sociale frikort, har tjent penge, men at deres arbejdsgiver ikke endnu har indberettet lønnen.

Selvom resultaterne for ordningens første år i kommunen er skuffende, så kommer der ikke flere penge til at ændre kursen for projektet i 2020.

I 2019 tildelte Socialstyrelsen kommunen 82.000 kroner til at arbejde med det sociale frikort, men i 2020 er beløbet nede på 34.000 kroner, fremgår det af dagsordenen.

Hvis Socialstyrelsen beslutter at gøre forsøget permanent, skal Social- og Beskæftigelsesudvalget vurdere, hvorvidt indsatsen skal intensiveres for at ramme målgruppen, de socialt udsatte, bedst muligt