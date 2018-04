De skal skabe bedre borgerinddragelse

Det nye udvalg for borgerinddragelse har netop holdt sit første møde. Medlemmerne af udvalget er en blanding af borgere og politikere, der det næste års tid skal udarbejde en ny strategi og et idékatalog for borgerinddragelse i Helsingør Kommune.

- I vores udvalgsarbejde med borgerinddragelse skal vi arbejde for, at alle borgere kan blive hørt og inddraget i Helsingør Kommune. Vi er allerede i udvalget en god blanding af borgere og politikere, men det er vigtigt for udvalget, at alle bliver engageret til at deltage i den lokale debat. Vi vil gerne selv gå forrest i den proces og se på, hvordan vi kan få borgerinput til vores udvalgsarbejde, inden vi skal fremlægge for Byrådet, siger Betina Svinggaard, der er formand for udvalget og sidder i Byrådet for Socialdemokratiet.