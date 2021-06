1970'erne var en brydningstid, og i Ålsgårde skabte det postyr, da en ung lærer tog pornoblade med til seksualundervisning. Til forestillingens forældremøde er de to herrer her bestemt ikke enige - men de er glade for at kunne være med i Hammermøllens Teatergruppe. Fra venstre ses Svend, Nina og Nicolaj. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: De plejer at gengive historien: I år skriver de sig selv ind i den Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

De plejer at gengive historien: I år skriver de sig selv ind i den

Hammermøllens Teatergruppe nedbryder de barrierer, som handicappede har mødt, hvis de ville til amatørteater i skoven - enten som publikum eller frivillige.

Helsingør - 21. juni 2021 kl. 16:14 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Er Svend for eller imod pornoblade i undervisningen? Til forældremødet på skolen i 1971 var der ballade, så det er et ganske relevant spørgsmål at stille til Svend, der er en af skuespillerne i dette års stykke på Hammermøllen ved Hellebæk.

- Jeg er for, afslører Svend og tilføjer, at han til forældremødet siger omtrent dette:

- Det er jo politikerne, der bestemmer, hvad der skal undervises i, og det er vigtigt at oplyse de unge om prævention og den slags.

Ved siden af ham sidder Nicolaj, der har den modsatte holdning. Han er bror til teaterstykkets kvindelige instruktør, og han har boet i Jylland i en kort tid frem til pandemiens indtog, og da han igen flyttede tilbage til Sjælland og samfundet igen begyndte at åbne, havde han brug for at styrke sit sociale netværk. Derfor meldte han sig på holdet.

Og her kunne denne artikel stoppe. Men faktum er, at de to ikke var med i forestillingen, hvis ikke Hammermøllens Teatergruppe de seneste år har nytænkt rammerne for det fællesskab, som teatergruppen også er.

Svend er blind. Det er svært at lære en blind mand at danse med, når der er meget dans i et teaterstykke. Og Nikolaj sidder i kørestol. Enhver der har været i skoven de seneste år ved, at der i visse perioder er meget mudret. En kørestol sidder hurtigt fast, men ikke i år, hvor Naturstyrelsen har været med til at etablere et dække, der sikrer, at skovbunden er fast og til at køre på - både for publikum og frivillige.

Isolation og mistrivsel Derudover kommer et skarpt fokus på, at mindst en forestilling bliver synstolket, og to forestillinger bliver tegnsprogstolket. Desuden kommer der to eftermiddagsforestillinger, hvor multihandicappede er velkomne, og hvor rammerne for bevægelse er mere frie.

Hammermøllens Teatergruppe har brudt rammerne for tilgængelighed, så det meget vel kan skrive sig ind i dansk teaterhistorie.

- Vi har arbejdet med det i nogle år, men Coronaen har lært os, hvor meget isolation betyder for trivslen. Derfor har vi haft mange samtaler om, hvad det vil sige at være et fællesskab, der er åbent for alle. Fællesskab er, at alle kan komme herud, og det er også, at man kan komme, selvom man måske har lyst til at råbe noget ind imellem eller gerne vil med op på scenen, fortæller Nina Rasmussen, der er forkvinde for Hammermøllens Teatergruppe.

Hvis man træder et skridt tilbage, er det helt nyt og ret epokegørende at synstolke teater ved hjælp af et hvisketolkesystem, der ikke forstyrrer de andre gæster. Den blinde har en lille øresnegl i øret, og det sker for første gang på friluftscenen i Ulvedalene om få dage - og derefter ved Hammermøllen i Hellebæk, lyder det fra teatergruppen med en vis stolthed og tak ti lgode samarbejdspartnere.

Svend fortæller, at det betyder meget for oplevelsen:

- Da jeg første gang hørte Matador synstolket, gik det op for mig, at jeg var gået glip af enormt meget i sceneskiftene og folks bevægelser og udtryk, fortæller han og tilføjer med et grin, at sceneskift i moderne film sker så hurtigt, at en synstolker kan have svært ved at følge med.

På scenen ved Hammermøllen følger han med ved at lære stemmerne at kende, og derudfra orienterer han sig. Dansescenerne har han dog sagt nej til. For Nicolaj er kørestolen benene, så det er muligt at danse med, og når det er sagt, vil Hammermøllens Teatergruppe helst ikke knytte flere ord til det nye, historiske initiativ.

For hvem har ikke et eller andet at kæmpe med, som ligger uden for gennemsnittet? Hvad enten det er ensomhed, stress, generthed eller...

Ved Hammermøllen er der plads til alle.

Fakta »På kanten af Langebro« spilles af Hammermøllens Teatergruppe fra den 28. juli til den 7. august.

Stykket tager publikum tilbage til Ålsgårde i 1971.

Nye tiltag sikrer teleslynge og særlige forestillinger med synstolkning og tegnsprogstolkning.

Følg med på www.hammermollensteater.dk