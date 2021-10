Se billedserie Preben E. Andersen er uddannet murermester i 1984. Foto: ALLAN NORREGAARD

De overlevede både finanskrisen og Peter Pedal-plagiat: - Det havde ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke vi var en familievirksomhed

Helsingør Flisecenter kan i år fejrer 25-års jubilæum, og samtidig overgår den daglige ledelse af virksomheden fra far til datter

Helsingør - 07. oktober 2021 kl. 16:05 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

En gennemgang af de ansatte i Helsingør Flisecenter er som en gennemgang af et stamtræ.

Virksomheden blev oprettet for 25 år siden af Preben E. Andersen, men nu sker der ændringer i styringen af forretningen. Det bliver dog inden for familien. Datteren Dorthe Hansen, der har været en del af Helsingør Flisecenter igennem en lang årrække er således blevet udnævnt til ny butikschef. Ejer og stifter Preben Andersen fortæller dog, at han stadig vil kigge forbi, og det er da nærmest også en nødvendighed, hvis han vil se familien.

Dorthe Hansens lillesøster er fuldtidsansat i Helsingør Flisecenter, Prebens hustru er bogholder, og Dorthe Hansens to børn er tillige begyndt som ungarbejdere - præcis som hun selv gjorde tilbage i 96.

- Nu har vi eksisteret i 25 år, så noget må vi have gjort rigtigt. Grunden, til at vi har kunne overleve, er, fordi vi er et familieforetagende. Vi kan overlappe hinanden, og alle hjælper til. Jeg regner også med selv at hjælpe lidt til, selvom jeg nu skal nyde seniortilværelsen, siger 67-årige Preben E. Andersen.

Helsingør Flisecenter ligger på Fabriksvej, hvor de har et showroom på 600 kvadratmeter, og er man i tvivl om, man er kommet til det rette sted, skal man bare kigge efter aben. Flisecentrets logo er nemlig noget aparte en lille tegneserieabe, og den har tidligere været ved at bringe firmaet i store retslige problemer.

Tæt på retssag Logoet er i for sig et smart markedsføringstrick, da den umiddelbart ikkeeksisterende sammenhæng mellem en abe og et flisecenter netop er meningen med det hele.

- Vi ved, at mange husker os på grund af vores logo. Vi har eksempelvis en stor leverandør i Italien, som vi køber fliser hos, og de kan altid huske os, fordi vi "er dem med aben".

Abe-logoet var dog ved at koste dyrt for Helsingør Flisecenter. En tidligere udgave af logoet var nemlig lige lovlig inspireret af den verdenskendte tegneseriefigur Peter Pedal.

- En dag blev jeg ringet op af en advokat, som sagde, at vi brugte Peter Pedal som logo uden tilladelse. På det tidspunkt havde vi haft logoet i 11 år. Så sagde jeg til ham "Nej, nej - det er Peter Pedals fætter". Vi blev enige om, at hvis vi bare fjernede vores materiale med logoet, og holdt op med at bruge det fremadrettet, var det en løsning. Men den var aldrig gået i retten, siger Preben E. Andersen, der kunne ånde lettet op, og siden genlancerede logoet med et nyt - det nuværende - design.

Helsingør Flisecenter har en webshop, men langt de fleste kunder kommer forbi showroomet på Fabriksvej, hvor det er muligt at få personlig vejledning, ligesom gæsterne får en meget bedre fornemmelse for farverne og materialerne.

Showroom næsten for stort Og hvis man tænker fliser er en relativt simpel ting, kan man godt tro om igen. Det 600 kvadratmeter store showroom er fyldt med fliser i fra gulv til loft i alverdens farver og former, og for Helsingør Flisecenter gælder det i virkeligheden om at begrænse sig.

- Folk bliver overvældet, hvis der er alt for mange muligheder, men det handler også om, at der skal være nok til, at folk bliver inspireret. Derfor ser vi også, at mange kommer tilbage flere gange, fordi det er en stor indretningsmæssig beslutning, som kræver flere besøg, siger butikschef Dorthe Hansen.

Udstillingen i showroomet skifter fire gange om året, så der hele tiden er friske nyheder og adgang til ny inspiration. Virksomheden tilbyder gulvfliser, vægfliser, havefliser og meget andet, og Dorthe Hansen og familien har da også fliser på hjernen.

- Der bliver talt fliser til fødselsdage og andre komsammener. Det er vores liv. Vi diskuterer det også heftigt, hvis vi kommer forbi et sted, hvor der er blevet lagt fliser, og det måske ikke er gjort helt optimalt, siger butikschef Dorthe Hansen, og man kan mærke passionen, når hun som eksempel henviser til den igangværende renovering af Helsingør Bycenter - "Jeg synes absolut, det er dårligt".

Støtter lokalt Gennem alle 25 år har familien udgjort en solid kerne i virksomheden. Op til finanskrisen var der særligt god vækst i antallet af medarbejdere, men krisen slog Helsingør Flisecenter tilbage og kostede en del på medarbejderfronten. Dengang havde de 10 ansatte. Preben E. Andersen og Dorthe Hansen kom dog igennem nedturen, ligesom de kom videre fra et lettere fejlslagent udvidelsesforsøg.

- Vi åbnede en butik i Havelse Mølle nord for Frederikssund. Det skulle have chancen, men det blev for besværligt med to steder. I dag har vi fundet det rette niveau. Vi har kunder fra hele landet, og i sidste uge sendte vi endda varer til Grønland, fortæller butikschef Dorthe Hansen.

25-års jubilæet bliver markeret den 8. oktober med en reception, hvorfor det jo egentlig er Helsingør Flisecenter, som burde få gaver. Men Preben E. Andersen har altid gjort en dyd ud af at støtte Helsingørs ungdom og talenter, når overskuddet har været til det.

- Vi støtter FC Helsingør, vi er sponsor i golfklubben og i svømmeklubben. Det bedste, er når svømmerne kommer og viser et diplom eller en medalje og siger tak. Det er det hele værd, siger Preben E. Andersen, inden den nye butikschef, datteren Dorthe Hansen supplerer med et skævt smil.

- Du kom da vidst også til at købe nogle folkeaktier i skoleskibet Zar sidst du var nede i byen.

