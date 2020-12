Her ses den radikale top. Det er fra venstre Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Marie Louise Wittenkamp og Per Frank Povlsen.

De fire første er klar på den radikale liste

Radikale har toppen af listen klar til kommunalvalget i Helsingør.

Helsingør - 04. december 2020 kl. 06:14

På et opstillingsmøde onsdag, der blev holdt i Karosserifabrikken, så alle Covid-19-restriktioner kunne overholdes, fik Radikale Helsingør opstillet de fire øverste på listen til kommunalvalget i Helsingør Kommune i november 2021. De fire bliver senere suppleret af flere radikale kræfter.

Top 4 på den radikale liste: Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Marie Louise Wittenkamp og Per Frank Povlsen

Christian Holm Donatzky, der er nuværende byrådsmedlem for Radikale, siger:

- Jeg er beæret over at være valgt til at stå i spidsen for et kompetent hold af Radikale kandidater. Jeg håber meget, at vi kan forøge vores mandater i Helsingør Byråd, og vi har kandidaterne til det. Jeg glæder mig til fortsat at kæmpe for den grønne omstilling og for børn, unge og mangfoldighed. Der er brug for Radikale stemmer i Helsingør Byråd."

Knud Mogensen, der er nuværende førstesuppleant for Radikale, understreger, at klima, natur og miljø skal indtænkes i alt, det byrådet gør og beslutter. Han vil desuden arbejde for styrkelse af lokalsamfund, fokus på børn, unge og uddannelse og bedre betingelser for erhvervslivet og mangfoldigheden.

Marie Louise Wittenkamp er ny grøn kandidat - 36 år og mor til tre.

- Jeg stiller op til Byrådet for at støtte op om mere radikal politik i Helsingør Byråd. Vi skal være en grøn kommune med fokus på biodiversitet, rent vand i Øresund og bæredygtigt byggeri. Børnene er vores fremtid, men hvad er det for en fremtid, vi tilbyder dem? Vi skal også have mere fokus på trafiksikkerhed for de bløde trafikanter, så vores børn kan cykle sikkert til og fra skole og flere kan pendle sikkert til og fra arbejde og indkøb, og på lokale fællesskaber, hvor alle føler sig velkomne på tværs af alder og baggrund.

Per Frank Povlsen, der står som nummer fire på listen, har boet i Helsingør i 10 år.

- Jeg er radikal, fordi det er et parti med et ordentligt menneskesyn - vi er alle lige! Jeg bor i centrum og interesserer mig for udvikling af det lokale forretningsliv og vores museer, der på moderne vis skal formidle vores unikke historie, siger han.