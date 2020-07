HX-festivalen i Helsingborg byder på navne som Mads Langer, Lis Sørensen, HUSH og Jacob Dinesen.

Danske top-musikere til Helsingborg-festival

Helsingør - 27. juli 2020 kl. 03:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svenskerne skal lære danske musikere som Mads Langer, Hush, Jacob Dinesen og Lis Sørensen bedre at kende. Kulturværftet i Helsingør laver en dansk musikscene på Hx-festivalen i Helsingborg i sommer.

Der er to nyskabelser, når Helsingborg i år holder den årlige festival for byens borgere. For det første går Hx-festivalen online og bliver dermed Sveriges første digitale byfestival. Fredag den 31. juli og lørdag den 1. august livestreames koncerter fra forskellige scener i byen, og publikum kan se med fra første parket hjemme i haven eller stuen via computer og smartphone ganske gratis.

- Det er med stor glæde vi nu indleder vores samarbejde over Sundet med musikken i centrum. Med Kulturværftets stærke forankring på den danske musikscene har vi fået de rette forudsætninger for at udvikle ikke bare musikudvalget under Hx, men fremtidige musikprojekter mellem vores to byer, siger Max Granström, direktør for Helsingborg Arena & Scen, som arrangerer festivalen.

- Vi glæder os til at præsentere vores danske artister for et svensk publikum. Der er så utrolig meget kvalitetsmusik i Danmark, som svenskerne har til gode at høre - og omvendt, fortæller musikredaktør på Kulturværftet, Rasmus Schrøder.

Det er planen, at der i årene fremover vil være en dansk scene på Hx-festivalen. Det er en del af en overordnet strategi, som sætter fokus på Helsingør og Helsingborg som en fælles oplevelsesdestination, hvor grænserne mellem den danske og svenske musikbranche nedbrydes.

Det er ikke kun borgerne i Helsingborg, der kan opleve den digitale festival. Alle som besøger hjemmesiden hx.se kan se med.

Blandt andet vil man kunne opleve den populære svenske popduo Icona Pop. Og Helsingborgs Symfoniorkester og Thomas Di Leva går sammen om fremføre musik af David Bowie med klassikere som Space Oddity, Ziggy Startdust og Life on Mars.