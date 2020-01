Danske brandmænd på vej til Australien

Torsdag aften klokken 20.00 tager fem mænd fra foreningen "FFADENMARK", Firefighter Assistance Denmark, afsted mod Australien for at hjælpe BlazeAid med genopbygning og oprydning, efter de voldsomme brande, der hærger den australske kontinent. Der forventes, at de danske brandmænd ankommer lørdag til Australien.

Der står allerede et hold to i starthullerne, men mangler omkring 55.000 kroner for at komme afsted.

Det er muligt at støtte sagen på linket her:https://www.ffadenmark.dk/stoet-os/

Manden bag Firefighter Assistance Denmark er Søren Elkrog med adresse i Helsingør, der ligesom alle andre bag projektet arbejder på frivillig basis.