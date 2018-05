Artiklen: Dansk polak tog til Polen for at stjæle

En 45-årig polsk statsborger med bopæl i Danmark skal tirsdag fremstilles for retten i Helsingør, fordi Polen vil have ham udleveret.

Han skal afsone fem måneder og 16 dages fængsel for berigelseskriminalitet i Polen. Nordsjællands Politi oplyser, at han har en dom for at begå indbrud i Polen. Natten til tirsdag blev han anholdt på sin bopæl i Helsingør og forventes at blive udleveret efter gældende regler.