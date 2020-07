Foto: Sarah Marie Winther

Dansk Folkepartis værdige ældrepleje

Helsingør - 20. juli 2020

Debathelsingoer:

Jørgen Bodilsen, Snerlevej, Helsingør

Karin Claudia Steinberg, Kelleris Vang, Espergærde

Dansk Folkepartis byrådsmedlem Marlene Harpsøe har på baggrund af sagen fra et plejehjem i Århus spurgt ledelsen i Helsingør kommune, om de har hørt om lignende forhold på vores lokale plejehjem. Marlene Harpsøe har i et indlæg udtalt, at DF står vagt om de ældre og ønsker en værdig ældrepleje

Nu er det jo rent faktisk sådan, at det er Jette Skive fra DF, der er rådmand i Århus og hun har det politiske ansvar i denne sag og hun har også ansvaret for, at der blev nedlagt fogedforbud i sagen. Så hvor meget vagt DF står vagt om de ældre er vel tvivlsomt.

Svaret på Marlene Harpsøe spørgsmål til ledelsen i kommunen må forhåbentlig være et nej. Ellers skulle der forhåbentligt været sket afskedigelser eller tjenstlige samtaler. Hvis nogle havde spurgt ledelsen i Århus kommune for et par måneder siden om det samme, havde svaret uden tvivl også været et nej. Marlene Harpsøe forventer vel ikke, at ledelsen svarer: Ja vi har på kommunens plejehjem tilfælde af uværdig og uacceptabel behandling af ældre demente.

Der har også været tilfælde i Helsingør kommune om behandlingen af borgere inden for ældre plejen. Det har været beskrevet en del gange i lokalaviserne,. Problemet er at den slags sager kun kommer frem, såfremt den pågældende har familie eller et netværk, der har overskud til at gå videre med problemerne. Så frem for at spørge ledelsen om de gør det godt, vil det være mere perspektiv i en uvildig instans og tilsyn til at modtage klager.

Det skal også bemærkes, at Dansk Folkeparti, både i byrådet og Folketinget, flere gange har stemt for budget og finanslov, der har betydet ringere vilkår for de ældre. Så spørgsmålet er, hvor meget DF står vagt om de ældre.