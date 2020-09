Mathias Caine Heriba og Camilla Aggerholm nyder at tilbringe tid på havnen i Helsingør. Nu håber de at skaffe midlerne til at købe en båd, der skal hjælpe udsatte unge på rette vej. Foto: Privat

Dannelsesbåd skal give håb til udsatte unge

Et kærestepar, hvoraf den ene bor i Helsingør, drømmer om at søsætte et uddannelsesprojekt, hvor de på båden »Håbet« sejler rundt med udsatte unge, for at skubbe dem den rigtige vej i livet.

Helsingør - 18. september 2020 kl. 05:28 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kæresteparret Mathias Caine Heriba og Camilla Aggerholm har store ambitioner. De har søsat projektet »Sailing for Hope«, som går ud på, at de vil lave uddannelsesforløb for udsatte unge på den 44 fods store båd, Håbet, som efter planerne skal ligge i Helsingør Havn, når der er rejst penge til indkøb af båden. Der er mange grunde til at det netop er i Helsingør, at de ønsker at båden skal ligge.

