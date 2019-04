Dannebrog anløber igen Helsingør den 3. maj

Traditionen tro møder mange borgere op på Wiibroes Plads for at få et glimt af majestæten og det smukke kongeskib. Og man må håbe, at de ikke bliver skuffede ligesom sidste år, hvor vind og vejrforhold forhindrede Kongeskibet Dannebrog i at lægge til i havnen. Blæsten var simpelthen for stærk til, at skibet kunne gå ind i havnen, så de mange fremmødte måtte til deres skuffelse se skibet sejle forbi, runde Kronborgpynten for at sejle retur til København.