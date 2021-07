Se billedserie Statens Serum Institut sætter nyt tal på, hvor mange der skal vaccineres for at opnå flokimmunitet. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Danmarks førende virusekspert: Helsingør kan ikke ånde lettet op endnu

Helsingør - 21. juli 2021 kl. 06:00 Af Philip Horup

Helsingør: I de seneste dage har Helsingør passeret to store milepæle, når det kommer til vaccineudrulningen. Syv ud af 10 helsingoranere har nu påbegyndt vaccination mod covid-19, og halvdelen af lokalbefolkningen er helt og aldeles færdigvaccineret. Dermed bevæger vi os efterhånden i flokimmunitets-territorie - i hvert fald i forhold til, hvad der først blev meldt ud af Statens Serum Institut i december sidste år, men siden har en ny mere smitsom variant rykket grænserne.

- Der må jeg skuffe dig, siger overlæge ved Statens Serum Institut og forsker i virus-immunitet Anders Fomsgaard.

- I forhold til de første beregninger, er Deltavarianten langt mere smitsom, så det har rykket målstregen. Deltavarianten er så meget mere smitsom, at vi i virkeligheden skal op på 85 procent, der har fået andet stik, før vi kan tale om flokimmunitet, vurderer forskeren.

Anders Fomsgaard pointerer, at selv når 85 procent er blevet færdigvaccineret, vil bekæmpelsen af epidemien stadigvæk kræve, at vi holder fast i de gode vaner omkring blandt andet afstand.

Opbakningen vokser

Men er det overhovedet muligt at opnå så stor en tilslutning til vaccinerne? Der er immervæk ikke mange, der skal takke nej, hvis det skal lykkedes.

På Aarhus Universitet undersøger de hver dag opbakningen til vaccinerne, og professor i statskundskab Michael Bang Pedersen, fortæller at opbakningen lige nu er rekordhøj.

- 95 procent af danskerne har taget eller har tænkt sig at tage vaccinen. Der har været en stigning i vaccinationstilslutningen, siden vi begyndte at spørge, som er kommet efterhånden som folk har set, at vaccinesystemet fungerer, lyder det fra professoren.

Tilbage i november sidste år - umiddelbart før Danmark kunne begynde de første vaccinationer - lå tallet nede på 78 procent.

Kræver to stik

Flokimmunitet forstås som en indirekte beskyttelse, som opnås, når en vis del af befolkningen er immune, og dermed bliver smittespredningen begrænset. Problemet med deltavarianten er, at den er meget mere smitsom end de hidtidige varianter, og Statens Serum Institut påpeger, at det også er tilfældet blandt den del af befolkningen, der »kun« er vaccineret med første stik.

- Deltavarianten er blevet den dominerende, og derfor er det blevet mere vigtigt at kigge på antallet af fuldt vaccinerede. Helsingør Kommune er med lidt over 50 procent færdigvaccinerede godt på vej, og man kan jo sige, at kommunen er halvvejs mod at fuldende målet. Det er en løbende proces, og det vil løbende gå bedre, efterhånden som flere bliver immune, siger virusforsker Anders Fomsgaard.

Kapløb med supersprinter

De danske sundhedsmyndigheder har i løbet af sommeren lanceret flere tiltag, der har gjort det mere fleksibelt at bestille tid til vaccinationen, ligesom der er blevet indkøbt en million ekstra doser fra Rumænien.

Ifølge overlæge Anders Fomsgaard er det da også vigtigt, at der kommer yderligere tempo på, selvom han generelt mener Danmark er godt med.

- Det er jo et kapløb, og deltavarianten er den her supersprinter, der er kommet ind fra højre, så derfor er det vigtigt, at vi accelererer vaccineudrulningen, siger overlæge Anders Fomsgaard.

Borgerne i Helsingør har mulighed for at blive vaccineret lokalt, da Snekkersten Hallen er omdannet til vaccinationssted.