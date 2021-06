Landsholdets lokale bysbarn, Christian Nørgaard, vender hjem til Strandhotel Marienlyst efter 4-1 sejren over Rusland. Foto: Anders Kjærbye/fodboldbilleder.dk Foto: ©Anders Kjærbye

Send til din ven. X Artiklen: Danmark blev modtaget som helte efter sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmark blev modtaget som helte efter sejr

Der var flag, jubel og sang, da landsholdsspillerne kom hjem til Marienlyst Strandhotel ved 1-tiden natten til tirsdag. Her var et par hundrede mennesker mødt op for at tage imod spillerne.

Helsingør - 23. juni 2021 kl. 05:17 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Danmark er nu flere gange blevet sendt af sted på eventyrlig vis fra deres base i Marienlyst Strandhotel, når kursen har været sat mod Parken, hvor herrelandsholdet har skulle spille de tre gruppekampe ved sommerens EM-slutrunde. Mandag aften fortsatte begejstringen dog langt ud på natten, for selvom landsholdet forud for kampen mod Rusland var holdet sendt af sted med flagallé, jubel og klapsalver, skulle de da også modtages som helte, da de kom hjem til Marienlyst Strandhotel ved 1-tiden i nat. Det skete i kølvandet på landsholdets videre avancement ved slutrunden efter en sejr på 4-1.

- Jeg så kampen på tv'et, hvor Flemming Povlsen nævnte, at han var nysgerrig efter se, hvad vi havde arrangeret til hjemkomsten. Jeg havde ikke hørt, at der var arrangeret noget, så jeg lavede et opslag på Helsingør-gruppen på Facebook. Det endte med, at vi kom et par hundrede mennesker, fortæller Caroline Braunstein.

»Fantastisk opbakning« Opbakningen har i den grad også kunne mærkes hos landsholdsspillerne samt staben omkring landsholdet. Her har byen og borgernes opbakning særligt vakt begejstring hos spillertruppen.

- Vi har kunnet mærke støtten hele vejen. Lige fra opbakningen fra hotellet, hvor personalet var iklædt landsholdstrøjer, til de mange borgere fra Helsingør, der hujede og heppede på turen mod Parken. Selvfølgelig også da vi kom hjem klokken 1 i nat, hvor mange stod og jublede ved Marienlyst Strandhotel. Vi har haft en fantastisk opbakning fra Helsingør, og vi har kunnet mærke den hele ugen, fortæller kommunikationschef, Jakob Høyer.

Brøl og sang Caroline Braunstein var en af dem, der sørgede for at give landsholdspillerne en varm velkomst, da de ankom til deres base på Marienlyst Strandhotel. Hun var endda med til at holde overblikket, da hun skrev til chef for herrelandsholdet, Christian Nørkjær, der kunne fortælle, at de ville ankomme kvart i et.

- Der var store brøl, og vi varmede op til deres ankomst med sange og råb. Der var virkelig en god stemning. Vi måtte ikke få autografer og billeder på grund af corona, men jeg synes, at det var en virkelig fed oplevelse. Det var det hele værd, fortæller hun.

»Helsingør er deres by« Helsingoranerne havde taget opstilling ved Marienlyst Strandhotel, og hotellet, hvis ansatte havde landsholdstrøjer på hele dagen i går, har også kunnet mærke støtten fra lokalbefolkningen.

- Det er imponerende og en fornøjelse at se, hvordan byen bakker op om landsholdet. Det er prisværdigt. Jeg tror virkelig, de landsholdet kan mærke, at Helsingør er deres by, siger direktør på Marienlyst Strandhotel, Michael Lauritsen.

Landsholdet forbliver i Helsingør frem til fredag morgen, hvor de tager til lufthavnen og derefter videre mod Amsterdam, hvor lørdagens ottendedelsfinale mod Wales bliver spillet. På søndag vender de efterfølgende hjem til Helsingør, og hvis de kvalificerer sig til kvartfinalen i Baku, vil spillerne forblive i Helsingør indtil den 2. juli, hvor turen går mod Olympic Stadium i Aserbajdsjan.