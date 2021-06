Se billedserie Butikschef i Mr. August, Henrik Hyldborg, er ærgerlig over, at der i første omgang kom krav om mundbind eller visir i butikkerne. Nu kan han dog se frem til igen at se kundernes ansigter. Foto: Christopher Valeur

Dag 1: Sådan er livet uden mundbind

For første gang i næsten et år har kunder og ekspedienter kunnet se hinandens smil, når der blev handlet i butikker, restauranter og lignende. »Det er dejligt«, fortæller souschef.

14. juni 2021

Det ser helt mærkeligt ud, men den er god nok. Besøgende går rundt i byens butikker, caféer og restauranter uden mundbind eller visir, ligesom man fremover kan spotte besøgende i biografen eller museum, der ikke har mundbind på. Den 14. juni var første dag, hvor kravet om mundbind eller visir var ophævet, og det bragte glæde blandt byens forretningsdrivende, at de endelig kunne smile til kunderne og få et smil retur.

- Det er dejligt, at der ikke skal bruges mundbind længere. Vi har haft kunder forbi, der har fortalt os, at bag mundbindet smiler de til os, hvor vi har fortalt dem, at vi kan se, at de smiler med øjnene. Men faktisk at se kunderne smile igen, det er dejligt, fortæller Tina Jensen fra Slagter Jensen.

Ikke længere politi I Mr. August er man også glade for, at mundbindet er fortid i butikken. En ting er den menneskelige kontakt, som man får, når man kan se hinandens ansigt. En anden ting er, at de ansatte i butikken ikke længere skal bruge tid og ressourcer på de, der ikke havde mundbind på.

- Vi er glade for, at mundbindet fjernes, og vi har levet med det, så vi kunne holde åbent. Nu håber vi, at der kan komme flere besøgende, og det bliver dejligt ikke længere at skulle koncentrere sig om dem uden mundbind, hvor vi har skullet lege politi, fortæller butikschef i Mr. August, Henrik Hyldborg.

Den rette tid Mens Henrik Hyldborg gerne så, at kravet om mundbind var droppet tidligere, mener Tina Jensen, at det er et passende tidspunkt, at det sker.

- Jeg synes ikke, at det skulle være sket tidligere. Vi kan nu se, at det går den rigtige retning, og derfor er det et passende tidspunkt, at vi dropper mundbindet. Det havde været ærgerligt, hvis mundbindet var droppet tidligere, og at det så havde ført til endnu en nedlukning, siger hun.

»Folk har glædet sig« Citykoordinator i Helsingør Handel, Kim Backe, er ligeledes glad for ophævelsen af kravet om mundbind, hvor særligt det, at kunne tyde ansigter igen, er en forløsning. Han håber nu, at det kan føre til en større omsætning i fremtiden.

- Alle de her lempelser med ophævelsen af mundbind, og at folk kan være flere indenfor, er jeg overbevist om, vil få en positiv effekt på omsætningen. Jeg tror, at folk har glædet sig til at smide mundbindet, fortæller han.

Få bruger mundbind Både Henrik Hyldborg og Tina Jensen kan melde tilbage, at størstedelen af deres kunder havde droppet mundbindet, da de kom forbi i løbet af mandagen. Kun meget få brugte fortsat mundbind eller visir.

Der vil fortsat være krav om brug af mundbind i den kollektive transport, hvis man står op på rejsen, ligesom man også fortsat skal have mundbind på i de danske lufthavne. Kravet om mundbind eller visir bliver helt udfaset fra den 1. september i år.