DM-sejlads i Hornbæk

På grund af Covid-19 har intet jo været som det plejer. Blandt andet har det været svært med træningen, som kom sent i gang og de svenske deltagere har været forhindret i at komme indtil for nyligt. Derfor er der desværre ikke så mange både, der stiller op i år.

Det er et stævne, der plejer at trække op til +20 både til.

Men med et begrænset felt på omkring 12 både sejles DM alligevel og det plejer at være underholdende og dramatisk at se på - når de seks meter lange og livlige sportsbåde dyster om titlen som Danmarksmester på vandet ud for Hornbæk strand.