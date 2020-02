Her er det et billede fra forberedelserne til DM i Skills 2019, som blev afholdt i Næstved Kommune.

DM i Skills til Helsingør i 2024?

Bagerjomfruer, tømrer og frisører med kagefad, hammer og saks. Der er mange forskellige professioner, hvor 300 unge hvert år dyster i DM i Skills, om hvem der skal være Danmarksmester i netop

deres erhverv.

Nu overvejer byen at byde ind som værtskommune til arrangementet i 2024, det fremgår af dagsordenen til næste møde i Økonomiudvalget.

Men det kræver lidt at få et sådant arrangement til byen, som normalt trækker op til 50.000 besøgende, der skal se de unge dyste om at være landets bedste i 50 forskellige erhverv.

Men det er ikke noget, som skræmmer kommunen væk.

- Afholdelse af DM i Skills giver mulighed for at brande Helsingør - over for unge, familier og erhvervsvirksomheder uden for kommunen. Op mod 50.000 besøgende og bred, landsdækkende medieomtale, står der i dagsordenen, som også lægger vægt på, at den positive opmærksomhed som eventet trækker med sig, giver mulighed for at inspirere folkeskoleeleverne til at interessere sig for erhvervsuddannelserne.

- Således kan DM i Skills potentielt bidrage til at løse udfordringen med det faldende antal ansøgere til erhvervsuddannelserne efter grundskolens 9. og 10. klasse. Afholdelse af DM i Skills kan derfor ses i sammenhæng med målsætningen om, at flere unge i Helsingør skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse, fortæller dagsordenen.

Der har tilbage i 2015 været drøftelser om, at man skulle få DM i Skills til kommunen, men de blev skinlagt på grund af omkostningerne, hvor man i stedet ville satse på at få de regionale mesterskaber i Skills til Nordsjælland i samarbejde med seks andre kommuner.

Det lykkedes dog ikke.

Og det er ingen hemmelighed, at det ikke er billigt at afholde DM i Skills.

Der er stor forskel på, hvor meget tidligere værtskommuner har brugt på eventet, men ens for dem alle er, at det løber op i millionklassen.

Århus Kommune brugte samlet 12 millioner kroner, imens Københavns Kommune og Region Hovedstaden til sammen havde et budget på 8,4 millioner kroner. Næstved Kommune, som er de seneste, der har afholdt DM i Skills, budgetteret med 10 millioner kroner, hvor der kom yderligere 1 million kroner oven i til projektlederløn.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at Økonomudvalget skal beslutte, om kommunen skal arbejde hen i mod at få arrangementet til Helsingør i 2024. Mødet i Økonomiudvalget er den 17. februar.