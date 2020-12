Helsingør Kommune ejer lidt under halvdelen af aktierne i selskabet Det Danske Madhus Hamlet. Resten ejes af det private Det Danske Madhus. Udover mad til typisk ældre visiterede borgere, så står firmaet også for driften af caféen på Hamlet her på Kronborgvej. Foto: Sarah Marie Winther

DF-stemmer sikrer Madhuset Hamlet

Efter det seneste byrådsmøde så der ud til at være et flertal for, at Helsingør Kommune trak sig ud af engagementet i Det Danske Madhus Hamlet, som producerer mad til borgere, som er visiteret til den kommunale madservice. Det Danske Madhus' produktion foregår på Hamlet på Kronborgvej, og beskæftiger 18 medarbejdere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her