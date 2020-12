DF - Vi tror ikke Integrationsrådet ved noget særlig om integration

Social- og Beskæftigelsesudvalgets formand Marlene Harpsøe(DF) lagde på Byrådets mandag aften ikke skjul på, at hun ikke mener, at Integrationsrådet, som i Helsingør har eksisteret i langt over 10 år, gør nogen større nytte.

Og derfor er det ifølge hende ganske oplagt at finde en sum penge på 149.000 kroner på en nedlæggelse. Et beløb, som Social- og Beskæftigelsesudvalget skulle finde som led i den årlige såkaldte strategiske omstilling, hvor et beløb skal findes på udvalgets område for at finansiere nye initiativer.