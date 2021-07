Se billedserie Der er en fantastisk udsigt fra toppen af urtårnet, men det er næppe alle, der har nydt udsigten. Længere nede i tårnet er der et lille lokale, hvor adelskvinden Anne Lykke blev holdt fanget i 1627. Det var nemlig kommet Christian den 4. for øre, at hans søn havde fået hende som elskerinde, og det var ikke godt, for Anne Lykke var enke. Anne Lykke klagede til rigsrådet over behandlingen og blev i 1628 løsladt. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

DEL 3: De hemmelige rum blev vist frem på Kronborg

Frederiksborg Amts Avis fik for tredje og sidste gang i denne omgang lov at gå på opdagelse på Kronborg Slot, hvor slotsvært, Annalina Pfeil, viste de lokaler frem, der normalt er gemt bag låste døre.

Helsingør - 21. juli 2021 kl. 04:07 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Efter tre rundvisninger og et utal af timers vandring på Kronborg Slot, kunne slotsvært på Kronborg Slot, Annalina Pfeil, udbryde, at hun nu havde vist Frederiksborg Amts Avis alle de ting bag lukkede døre, der var værd at se. Efter mange timers underholdning, røverhistorier og fortællinger om fortidens konger og dronninger, kunne hun kækt fortælle, at avisen passende kunne følge en traditionel rundvisning ligeså, for de historier, som hun havde givet i løbet af de tre rundvisninger, var blot en brøkdel af, hvad hun ellers kunne fortælle.

Urtårnet og elskerinden Der er i sandhed mange spændende lokaler på Kronborg Slot, og hvor Annalina Pfeil tidligere blandt andet har vist det blå galleri, sølvkælderen og mar-stalden frem, gik turen på tredje og sidste rundvisning til urtårnet, hvor der blev fortalt historier om en adelig elskerinde, der blev indespærret i tårnet, ligesom de gamle klokker fra 1721 blev vist frem. Turen gik også til kirkegavlen, der ser noget mindre pompøs ud indefra end udefra, ligesom tårnet, hvor man i sin tid sendte brevduer fra, blev vist frem og fortalt historier om.

Kalkmaleri fra Erik af Pommern På stueetagen viste Annalina Pfeil også et gammelt kalkmaleri frem, der er fra Erik af Pommerns tid, hvor Kronborg Slot ikke var Kronborg Slot, men derimod Ørekrog, der var forgængeren til Kronborg. På Ørekrog var der også en stor festsal, men den gik desværre tabt i løbet af de sidste 600 år, men for 100 år siden genopbyggede man delvist salen, og den fik Frederiksborg Amts Avis derfor også fornøjelsen af at opleve.

Åbner måske mere op Slotschef på Kronborg Slot, Christian Struckmann Irgens, har tidligere udtalt til avisen, at han ikke afviser, at flere del af slottet kan blive åbnet op for offentligheden i fremtiden.

- Det er vigtigt at sige, at det er noget, som man kan drømme om, og noget som jeg gerne vil, men det kræver et helt særligt sikkerhedshensyn, før det ville være publikumsvenligt og ikke mindst sikkerhedsforsvarligt at komme rundt. Men vi vil udforske muligheden for, at vi kan komme til flere steder på Kronborg, har slotschefen fortalt.

Kronborg har åbent fra klokken 10-17 alle dage, og man kan frem til den 24. oktober opleve Jim Lyngvild og Poul Grinder-Hansens udstilling, Kongerækken på Kronborg Slot, ligesom man frem til den 8. august kan opleve familieaktiviteten Christians store pjækkedag.

