Mørdrupvej. Foto: Tommy Verting

DEBAT: Manglende lydhør- hed og Mørdrup trinbræts udvikling ?

Helsingør - 09. februar 2021 kl. 09:47 Af Jens Kirkegaard, arkitekt maa og Jørgen Busch, Jurist og serviceøkonom, formandskabet i Stad & Egn Kontakt redaktionen

Fredag den 5. februar udtalte Fredrik Hansen, civilingeniør og medlem af trafiksikkerhedsrådet i Helsingør, følgende til ønsket om en sikker overgang i myldretiden ved Mørdrup trinbræt:

»Selvfølgelig ville man kunne etablere et fodgængerfelt længere ned mod Hovvej, men hvor stor er sandsynligheden for, at man bruger overgangen, hvis man skal gå forbi stisystemet for at krydse vejen, for så at gå tilbage?« som kommunens kommentar til ønsket om en sikker overgang i myldretiden.

Hver morgen krydser mange gymnasieelever "Trinbrættet" for at komme til stien, der fører til Espergærde Gymnasium. Desværre gør oversigtsforholdene på grund af vejens krumning stedet uegnet til en overgang, fordi reglerne for et ureguleret fodgængerfelt kræver, at der er en god oversigt, så derfor intet fodgængerfelt ifølge kommunen.

I Stad & Egn, undres vi over dette synspunkt, fordi vi mange gange har peget på problemet, ved kommunens planlægning i Espergærde, både ift. lokalplaner, kommuneplan og planstrategi, at dette trafikproblem kunne løses meget enkelt uden store udgifter ved, at flytte trinbrættet 300-400 meter mod syd på højde med Bybjergvejs afslutning, hvor der tillige kunne anlægges en p-plads, til bilister fra både Hornbæk, Ålsgårde, Tikøb og lokalt som skal mod Hillerød med Lille-Nord.

Kommunens planlægere har hidtil afvist Stad & Egens forslag, fordi banen og trinbrættet er under Regionen, hvortil vi har repliceret, at byplanmyndigheden jo er kommunalbestyrelsen, hvorfor Stad & Egn ikke kan se hvad det er der hindre, at kommune overfor Regionen og trafikselskabet beder dem overveje, om denne løsning af et tilsyneladende uløselig trafik problem i myldretiden, kunne løses enkelt til alles tilfredshed.

Som borger og interesseorganisation kan man undre sig over, at dette problem, som for længst burde være løst i en fælles faglig dialog. For der er jo trafikplanlægger ansat begge steder! Så her er for såvel udvalg som trafiksikkerhedsrådet, en lavthængende opgave, der burde ligge ligefor at få løst kvalitativt.