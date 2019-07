I krydset Kongevejen/Trækbanen/Jernbanegade kan der opstå farlige situationer, når de mange biler og cyklister skal krydse hinanden. Krydset er netop nu under ombygning for at forbedre forholdene. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Cyklisterne mangler tryghed 18 steder i kommunen

Det er vejkryds, manglende cykelstier og svære sving, der gør de fleste utrygge, når de færdes i trafikken. Det viser en ny undersøgelse lavet af Cyklistforbundet. Gennem de sociale medier har interesseorganisationen inviteret danskerne til at anmelde de steder, hvor de føler sig utrygge, når de cykler, og det er ført til 18 indberetninger i Helsingør Kommune. Her er det steder som krydset Kongevejen/Trækbanen/Jernbanegade og krydset Rosenkildevej/Belvederevej, som cyklister udpeger som farlige steder blandt andet på grund af let forvirring, fordi mange biler skal krydse hinanden og på grund af dårlig oversigtforhold og slidte hajtænder samt mangelfulde lysreguleringer.

