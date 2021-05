Cyklist påkørt af bil

En 55-årig cyklist fra Holte blev fredag eftermiddag ved 16-tiden påkørt på Nordre Strandvej, da en bilist overså ham ved et venstresving ind på Sandagerhusvej lige uden for Hornbæk. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Bilen blev ført af en 21-årig mand fra Hornbæk. Cyklisten klagede på stedet over smerter i hofte og ben og blev kørt til Nordsjællands Hospital for at blive tilset.