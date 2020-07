Cyklist blev ramt i trafikulykke i kryds

Heldigvis skete blev der ifølge Nordsjællands Politi ikke meldt om større skader ved et trafikuheld, som fandt sted fredag eftermiddag klokken 14.06 i krydset Rosenkildevej/Trækbanen i det indre Helsingør.

Her overså en 59-årig mandlig bilist en 56-årig mandlig cyklist, da han svingede til venstre.

Den 59-årige blev sigtet for at have overtrådt vigepligten, oplyser Nordsjællands Politi.