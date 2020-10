Craig Frank møder Bo Green Jensen

- Vi har fået Weekendavisens film- og litteraturanmelder, Bo Green Jensen, der også er ekspert i tegneserier og animationsfilm, til at nærlæse den smukke, grafiske roman, og vi har indbudt de to lokale forfattere til en samtale om bogen", fortæller bibliotekar Hanne Pedersen. De to vil tale om det virkelige Cool Valley og hele small town i Midtvesten-traditionen fra Sherwood Anderson, Sinclair Lewis, American Graffiti, Wonder Years, E.T., Badlands, Stand by Me, Springsteen etc. Vi får også historien om, hvordan det gik til, at Craig blev amerikansk dansker. De to forfattere taler desuden om tegneserier, graphic novels, comics culture, og hvordan tingene ændrer sig eller forbliver de samme,siger bibliotekar Hanne Pedersen fra Espergærde Bibliotek.