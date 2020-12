Covid-19: Så mange af kommunens borgere er indlagt netop nu

Der er ikke testmuligheder i Helsingør mellem jul og nytår. Foto: Kenn Thomsen

På nuværende tidspunkt er 14 borgere fra Helsingør Kommune indlagt på landets hospitaler med coronavirus. Det er en fordobling sammenlignet med sidste uge.

Helsingør - 22. december 2020 kl. 16:01 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det er ikke kun antallet af smittede med corona i Helsingør Kommune, der i disse dage stiger markant. Det gør antallet af indlæggelser med virussen ligeledes.

De seneste tal fra Statens Serum Institut tirsdag eftermiddag viser, at 287 er blevet smittet med coronavirus i løbet af den seneste uge i Helsingør Kommune, hvilket giver et incidenstal på 458,8. Blandt de smittede er 17 af dem ansatte på plejehjem eller i hjemmeplejen, ligesom 24 medarbejdere er i isolation enten med symptomer eller som nærkontakt med en smittet.

De seneste opgørelser viser ligeledes, at der er 14 borgere fra Helsingør Kommune, der er indlagt på landets hospitaler med coronavirus. I sidste uge lå det tal på 7.

Ingen testbus Det er ikke kun i Helsingør Kommune, at der er mange smittede med coronavirus. Derfor bliver Region Hovedstadens mobile testenhed placeret et andet sted i landet efter jul. Den har derfor sidste dag i kommunen den 23. december, hvor den vil være placeret ved Espergærde Bibliotek fra klokken 10-16.

De mange antal smittede giver ligeledes et øget pres på det sundhedsfaglige mandskab i Helsingør Kommune. Som tidligere nævnt er meget personale smittet med coronavirus, og der vil derfor ikke blive oprettet et midlertidigt testcenter af kommunen, der var så stor en succes i starten af sidste uge.

Ikke hænder nok - Vi er lige nu er et sted, hvor det mandskab, som vi skal bruge til podning, er pleje- og sundhedspersonalet, og dem er vi noget presset med. Det pres bliver større og vi har derfor ikke hænder til at lave det tilbud nu og her. Vi har mange borgere, der er isoleret og skal testes, da der er mistanke om smitte. Vi har arbejdere, der holdes hjemme, da de er smittet eller har været i nærkontakt med en smittet. Derudover har vi en bekymring for, at Region Hovedstaden vil udskrive borgere tidligere, så der vil komme et større plejebehov kommunalt. Vi har brug for det sundhedsfaglige personale der, hvor de normalt er, siger kommunikationschef i Helsingør Kommune, Martin Deichmann.

Lange køer Fra fredag den 18. december til og med den 23. december har Region Hovedstaden og dennes mobile testenhed overtaget podning af borgerne i Helsingør Kommune. Først var den placeret i Helsingørhallen og derefter har den været ved Espergærde Bibliotek.

Helsingørhallen var ligeledes stedet, hvor kommunen havde etableret et midlertidigt testcenter, og det efterfølgende skift til Region Hovedstadens ansatte har ført problemer med sig. Køerne har været flere timer lange, og borgere, der havde stået i kø i adskillige timer, fik besked på at tage hjem, da de ikke kunne nå at teste flere. Udfordringerne skyldtes, at Region Hovedstaden kom med et mindre mandskab, end der havde været i Helsingørhallen dagene forinden, hvor kommunen havde ansvaret for det midlertidige testcenter.

Mindre tilbud - Region Hovedstaden kom med færre folk, end der var i Helsingørhallen dagene op til. Vi vælger de steder, hvor der er plads, behov og hvor man kan gøre det forsvarligt, og derfor blev hallen valgt. Overgangen til Region Hovedstaden er ikke så nem kommunikativt, for borgernes forventninger er, at det er samme sted og samme tempo. Men det var et mindre tilbud. Vi er glade for, at Region Hovedstaden er kommet hertil. Mandag lykkedes det regionen at sænke ventetiden, så den var på omkring 2 timer. Det er lang tid, men det er også inden for skiven i forhold til, hvad man hører andre steder, siger Martin Deichmann.

Det vil fortsat være muligt at blive testet ved Spor 13 på Helsingør Station hver tirsdag og torsdag fra klokken 10-15.45. Den 24. december lukker testcentret dog ned klokken 14, ligesom at centret ikke har åbent torsdag den 31. december. Test ved Spor 13 kræver tidsbestilling.