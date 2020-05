Coronavirus spreder sig på plejehjem med dødsfald og risiko for massekarantæne af udenlandsk personale

Virussen har ramt tre plejehjem og et genoptræningscenter. Flere beboere, patienter og personale er smittet. Nu begynder de første dødsfald at tikke ind. Udvalgsformand kalder det meget bekymrende. Det kan føre til massekarantæne af ansatte bosiddende i udlandet.

Især på genoptræningscenteret har den fået godt fat, hvor 18 ud af 40 indlagte er blevet testet positive for covid-19. To smittede med virussen er indtil videre døde. Samtidig er 23 medarbejdere ud af 135 smittet på genoptræningscenteret.

