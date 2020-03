Det er blandt andet her på Marienlyst Strandhotel, at man oplever konsekvenser af coronavirusset. I sidste uge blev en japansk gæst sat i isolation på sit værelse i to døgn. Derudover er man begyndt at have rugbrød og franskbrød skåret i skiver fra morgenstunden på morgenbuffeten, for at minimere risikoen for smitte. Hotellet har også oplevet virksomhedskonferencer blive aflyst ligesom hos Comwell Borupgaard.

Coronavirus rammer den lokale hotelbranche hårdt

Offentlig transport, skoler og plejehjem. Der er mange områder, som i disse tider bliver påvirket af coronavirusset.

Også hotelbranchen i Helsingør.

Her fortæller Marienlyst Strandhotel og Comwell Borupgaard alle om masseaflysninger og udskydelser af firmamøder- og konference som en konsekvens af det verdensomspændende virusudbrud, der nu også for alvor er nået til Danmark.

- Vi kan typisk se, at de konferencer og møder, der inkluderer udenlandske gæster, bliver aflyst. Med danske kunder bliver det meste udskudt til senere, og det sætter naturligvis gang i et stort puslespil for os, siger Simon Verheij, der er kommunikationsansvarlig i Comwell.

- Hele branchen er selvfølgelig beklemt med situationen. Hvad får det af konsekvenser, og hvor længe varer det? Det er noget, vi tager meget alvorligt, siger han.

Comwell Borupgaard har endnu ikke de endelige tal over aflysninger og rykninger, da alle tallene er ved at blive indberettet, men Simon Verheij fortæller, at det ikke endnu ligner, at private kunder har aflyst i lige så stor stil som virksomhederne, men at det ikke endelig kan konstateres, før de har de konkrete tal.

Hos Marienlyst Strandhotel kan man ligeledes mærke coronavirusset. Her har de også oplevet mange aflysninger fra især virksomheder. I sidste uge havde de endda en japansk medarbejder i isolation på sit værelse i to døgn. Medarbejderen viste dog ingen tegn på sygdommen, men hotellet tog ingen chancer, da vedkommende var kommet til hotellet fra Japan, som Udenrigsministeriet på daværende tidspunkt anbefalede at holde sig væk fra.

- Det ser sort ud lige nu med alle de aflysninger, men heldigvis er der også en positiv side. Mange af virksomhederne har meldt tilbage, at de vil benytte os endnu mere til efteråret, når det hele er overstået, siger Michael Lauritsen, som er direktør på Marienlyst Strandhotel, og fortæller også, at hotellet har taget nogle meget lavpraktiske metoder i brug for at minimere smitterisikoen.

- Normalt er vores rugbrød og franskbrød ikke skåret ud i vores morgenbuffet. Der har vi valgt at have det i skiver fra morgenstunden, så folk ikke rører ved det samme stykke brød, siger han og fortsætter:

- Internt har vi skruet op for vores interne procedurer, hvor overflader, kaffemaskiner og så videre bliver rengjort med jævnere mellemrum. Der er sat flere håndsprit frem, som medarbejderne skal benytte sig af.

Men ellers kan man trygt færdes på Marienlyst Strandhotel.

- Der er en god ro og stemning her, siger direktøren.