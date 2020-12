To koordinatorer skal systematisere arbejdet med rengøring og hygiejne i hele kommunen, og give rådgivning til de enkelte institutioner. Ordningen kom på plads på det sidste møde i Byrådet i 2020. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Coronavirus får kommune til at oprette hygiejne-organisation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronavirus får kommune til at oprette hygiejne-organisation

Helsingør Kommune har besluttet at lave en tillægsbevilling på 600.000 kroner, der skal gå til at oprette en hygiejneorganisation. Den vil bestå af to hygiejnekoordinatorer

Helsingør - 29. december 2020 kl. 09:47 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Indeværende år har med coronavirussen vist, hvor vigtigt det er at have en ambitiøs hygiejneindsats. Der har således været øget fokus på korrekt håndhygiejne, afspritning, hoste-etikette og meget mere. Indtil nu har Helsingør Kommune dog ikke have en hygiejneorganisation, der kan rådgive kommunens skoler, institutioner og plejecentre. Da første udbrud af coronavirus ramte kommunen i foråret var man i Helsingør nødsaget til at hente hjælp fra andre nordsjællandske kommuner, der allerede havde etableret en hygiejneorganisation.

Den hjælp bliver dog ikke nødvendig fremover. På et byrådsmøde den 21. december har lokalpolitikerne valgt, at der skal gives en tillægsbevilling på 600.000 kroner således, at der kan oprettes en hygiejneorganisation i Helsingør Kommune. Af pengene vil 550.000 kroner gå til den årlige lønudgift til de to hygiejnekoordinatorer, som bliver ansat. Den ene vil have ansvar og fokus på børneområdet, mens den anden vil være tilknyttet voksenområdet. De vil undervejs agere sparringspartnere, ligesom de kan dække ind for hinanden ved fravær. De resterende 50.000 kroner i puljen skal gå til forskellige tiltag, eksempelvis undervisnings- og informationsmateriale. Udgifterne vil efterfølgende indarbejdes i budgettet for 2022 og fremefter.

Snarlig effekt Med oprettelsen af en hygiejneorganisation er forventningerne, at den vil kunne have en effekt i løbet af kort tid, og dermed allerede lave en indsats under den nuværende pandemi. Forhåbningen er dog også, at Helsingør Kommune fremover vil være bedre rustet til at arbejde med forebyggelse samt håndtering af smitte med virus og bakterier.

Organisationen skal derudover rådgive kommunens centre alt fra rengøring kontra desinfektion til korrekt håndtering af snavsetøj. Herudover skal organisationen udvikle nye indsatser, der skal sørge for, at der er et vedvarende fokus på hygiejne samt forebyggelse af smittespredning i kommunen. Center for Sundhed og Omsorg har allerede udviklet koncepter som "Hygiejnehjælpere" samt "Hygiejneworkshop", og netop koncepter som disse skal deles ud på tværs af kommunens centre med hjælp fra hygiejneorganisationen.