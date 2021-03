Det er i fritdsklubben Bølgen, at flere børn og personale er blevet smittede med coronavirus. Foto: Allan Nørregaard

Coronasmitten stiger yderligere i lukket fritidsklub

I søndags og dagene derefter blev fem af medarbejderne i fritidsklubben Bølgen i Ålsgårde konstateret smittet med corona. Derfor valgte man at lukke klubben ned indtil efter påske, ligesom eleverne i 4. klasserne på Hellebækskolen blev sendt hjem indtil fredag, da flere af dem går i fritidsklub i Bølgen.

Den plan er dog ændret, for nu er fire elever fra 4. klasserne på Hellebækskolen blevet smittet med coronavirus. Derfor er hjemsendelsen af eleverne blevet forlænget til efter påske, ligesom planen er, at fritidsklubben Bølgen åbner igen den 6. april. Foruden de smittede elever, er der også kommet yderligere en smittet medarbejder i klubben, således at hele seks medarbejdere, af klubbens i alt 14, er blevet smittet med coronavirus.