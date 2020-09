Således så køen ud ved Spor 13 på Helsingør Station den 15. september, da der sidste gang var mulighed for at blive testet på stationen uden tidsbestilling. Foto: Christopher Valeur

Coronasmitten stiger markant: 26 smittede på en uge

Antallet af bekræftede coronatilfælde i Helsingør Kommune stiger igen.

Helsingør - 24. september 2020 kl. 15:03 Af Christopher Valeur

Coronavirussen har i høj grad fået fat i borgerne i Helsingør Kommune. Således har de seneste uger vist stigende antal bekræftede tilfælde af coronasmitte i kommunen. I torsdags i sidste uge var der 16 nye smittede inden for de seneste 7 dage i kommunen, i mandags lå tallet på 21 nye smittede, og torsdagens tal fra Statens Serum Institut afslører, at der har været 26 nye smittede inden for den forgange uge.

Med de nye smittede har der nu været 354 bekræftede smittetilfælde i kommunen siden den 27. januar.

Antallet af smittetilfælde betyder at Helsingør Kommune ligger nummer 17 på listen over flest antal coronasmittede per kommune siden den 27. januar.

Det øgede antal smittede i kommunen betyder også, at incidenstallet igen stiger. Tallet i torsdags lå på 26, hvorefter det mandag lå på 35, men tallet ligger nu på 42. Incidenstallet betyder antallet af smittetilfælde pr. 100.000 borgere.

Da der bor omkring 63.000 borgere i kommunen, så ganges tallet altså en smule op. Stigningen af smittetilfælde betyder at Helsingør Kommune fortsat er at finde på listen over kommuner med incidenstal på over 20, som der holdes ekstra godt øje med.

Det er muligt at blive testet for corona ved spor 13 på Helsingør station hver tirsdag og torsdag fra klokken 10-15.45. Det kræver nu tidsbestilling, efter man tidligere blot kunne møde op. Det medførte tidligere flere hundrede meter lange køer på stationen.