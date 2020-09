Således så køen ud ved Spor 13 på Helsingør Station den 15. september, da der sidste gang var mulighed for at blive testet på stationen uden tidsbestilling. Foto: Christopher Valeur

Coronasmitten stiger fortsat: Højeste smittetryk siden maj

Coronasmitten fortsætter med at stige på landsplan, men også lokalt. Hvor der torsdag i sidste uge var 16 nye smittede inden for de seneste 7 dage i Helsingør Kommune, så viser de seneste tal fra Statens Serum Institut, at der har været 21 nye smittetilfælde i løbet af den forgange uge.

Det øgede antal smittede i kommunen betyder også, at incidenstallet stiger. Hvor det i torsdags lå på 26, så er det nu steget til 34. Incidenstallet betyder antallet af smittetilfælde pr. 100.000 borgere.

Da der bor omkring 63.000 borgere i kommunen, så ganges tallet altså en smule op. Stigningen af smittetilfælde betyder at Helsingør Kommune fortsat er at finde på listen over kommuner med incidenstal på over 20, som der holdes ekstra godt øje med.