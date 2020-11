Der var engang, hvor eleverne på Tibberupskolen måtte sidde tæt sammen. Det er ikke længere tilfældet, hvor to 7. klasser er hjemsendt på grund af en positiv coronatest. Foto: Pressefoto Foto: Hello from Seattle

Coronasmitte: Fem klasser hjemsendt

En elev fra 7. klasse på Tibberupskolen er blevet testet positiv for corona. Derfor er to 7. klasser hjemsendt fra skolen, ligesom tre 6. klasser på Mørdrupskolen er sendt hjem.

Helsingør - 26. november 2020 kl. 04:19 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Endnu en skole i Helsingør Kommune har set sig nødsaget til at hjemsende klasser grundet positive coronasvar. Denne gang er det Espergærde Skole, hvis udskolingsafdeling, Tibberupskolen, har besluttet at hjemsende to 7. klasser, da der var en elev i den ene klasse, som var testet positiv for coronavirus. Ikke nok med det, så er klasser på en anden afdeling på Espergærde Skole også hjemsendt. Det handler om Mørdrupskolen, hvor tre 6. klasser er blevet sendt hjem, da deres lærer også underviser 7. klasserne på Tibberupskolen. Det er således et forsigtighedsprincip, at de tre 6. klasser er blevet hjemsendt, mens skolen venter på svar på lærerens coronatest.

Læs også: Smitteudbrud på ny folkeskole i kommunen

Hjemme i en uge Hjemsendelsen af de fem klasser kommer i kølvandet på flere uger med mange nye coronasmittede i Helsingør Kommune. Senest er der udbrudt corona i Helsingør Arrest, ligesom Skolen i Bymidten har måtte hjemsende klasser. Skolen ved Rønnebær Allé valgte endda at lukke hele skolen i en kortere periode på grund af smitteudbrud. Så drastiske midler har man på Tibberupskolen dog ikke taget i brug.

- Vi har hjemsendt to 7. klasser på Tibberupskolen. Det har vi gjort, da vi har en elev, der er testet positiv for corona i den ene klasse, og de to klasser har hjemkundskab sammen. Vi modtog beskeden 17.30 tirsdag aften og kort tid efter skrev vores leder ud til de relevante klasser, at de skulle blive hjemme, hvilket de formentlig skal i en uges tid, siger Daglig Pædagoisk Leder, Andreas Elkjær.

Mange klasser hjemsendt Som tidligere nævnt er tre 6. klasser også sendt hjem, indtil deres lærer har fået svar på sin coronatest. I begge tilfælde vil der blive kørt fjernundervisning, hvor de følger de fag, som de ellers skulle have haft. Det er en plan, der efterhånden sidder på rygraden hos ledelsen på Espergærde Skole, da de har haft flere klasser hjemsendt den seneste periode.

- Vi har haft 10-12 klasser hjemsendt siden sommerferien. Det er klasser fra alle fire skoler, som vi har. Når det sker, går vi over til fjernundervisning. Hos de mindste er det dog svært. Derfor vil lærerne typisk sørge for kompendier til de mindste, siger Andreas Elkjær.

Vurderer undervejs Ledelsen på Espergærde Skole vurderer undervejs, hvilke tiltag der er brug for. For nu vurderer man, at det er bedst at sende eleverne fra de pågældende klasser hjem, så de kan isoleres. Andreas Elkjær kan dog ikke afvise, at der kan tages mere drastiske midler i brug i fremtiden.

- Jeg kan ikke afvise en total nedlukning, men det går an på den konkrette smitte. Som situationen er nu, er vi ikke i nærheden af et sådan scenarie, siger han.

