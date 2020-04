Det er blandt andet det almene boligområde Vapnagaard med 4000 beboere, der kan risikere at blive et udsat boligområde de kommende år, hvis arbejdsløsheden fra coronakrisen sætter sig fast.

Coronakrisens arbejdsløshed kan skabe corona-ghettoer

Arbejdsløsheden buldrer afsted under coronakrisen, og almene boligområder risikerer at lande på statens liste over udsatte boligområder. Det kan koste millioner, og Vapnagaard i Helsingør er i risikozonen, men følges tæt af boligselskabet, oplyser boligdirektør.

Et par kilometer fra Helsingør centrum står der 57 boligblokke, som skuer ned mod den gamle købstad ved Øresund. De mange boligblokke er det almene boligområde Vapnagaard, som er hjem for 4000 mennesker.

