Kim Nielsen, TV,. indehaver af Danbolig Helsingør, har haft et forrygende år på trods af - eller måske på grund af - corona. Han har blandt andet solgt lejligheder i Kronborg Strandpark, som han her viser Peter Bertram et prospekt for. Foto: Allan Nørregaard

Coronaen har lokket boligkøbere til kommunen

- Vi har haft et fuldstændig fantastisk 2020. Jeg må indrømme, at jeg var nervøs i starten af corona-krisen, men det blev gjort til skamme. Vi har aldrig haft så travlt.

Mere for pengene

- Hvis de sælger deres dyre to-værelses lejlighed i København eller på Frederiksberg kan de få en lækker villa heroppe. Der er råd til to biler, og den ene kan gå ned i tid. Det vil sige, at de får en større og bedre bolig, kan arbejde mindre og hente børnene i fornuftig tid. Coronaen har også gjort, at mange arbejdspladser tillader folk at arbejde hjemme så de måske fremover kun skal på deres arbejdsplads et par gange om ugen. Det gør, at mange kigger denne vej, forklarer Kim Nielsen.