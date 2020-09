Formand for Ældre Sagen i Helsingør, Manfred Dietrich, håber at den udskudte høring vil give bedre vilkår for de ældre i kommunen. Foto: Christopher Valeur

Corona udskyder høring om ældrepleje

Høringen, som skulle have fundet sted i den store sal i Cinema Center, skulle have givet de politiske partier mulighed for at præsentere samt klarlægge deres holdninger og planer til en værdig ældrepleje i Helsingør. Borgere i kommunen ville ligeledes have haft mulighed for at stille spørgsmål til politikerne om ældreområdet. For Ældre Sagen og Seniorrådet handler det nu om at afvente coronasituationen, før der kan sættes ny dato på høringen, fortæller Manfred Dietrich.