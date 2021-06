Der er omkring 135 ansatte her på HRT på Poppelgården. Men for tiden er man nødt til at bruge eksterne vikarer i væsentlig udstrækning. Foto: Allan Nørregaard

Corona, sygemeldinger og meget svage borgere på stort genoptræningscenter

Personalesituationen er »kritisk« på grund af langtidssygemeldinger, Covid-19-eftervirkninger og meget svage borgere. Sådan lyder det om situationen på Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter. Budgetskred i million-klassen truer.

Helsingør - 03. juni 2021

Merforbruget på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område, der blandt andet omfatter hjemmepleje og plejehjem, er fortsat betydeligt, og ifølge den seneste opgørelse fra forvaltningen til medlemmer i udvalget endnu engang stigende. Det er særligt på et nyt område, at der bliver advaret om yderligere merforbrug resten af året. Det drejer sig om kommunens store genoptræningscenter Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter HRT på Poppelgården i Snekkersten.

I april, som er det nyeste tilgængelige tal for udvalget, er der tale om et merforbrug i år på over 3,9 millioner kroner . Dette tal er uden de ekstraordinære ufinansierede Covid-19-udgifter. Hvis disse regnes med, så er merforbruget på 24,5 millioner.

Ser man på det almindelige forbrug, så er der udsigt til et merforbrug på 1,5 millioner kroner i år på HRT, og forvaltningen i center for Omsorg og Sundhed udtrykker endda står usikkerhed om økonomien på grund af manglende viden om udgifterne til eksterne vikarer resten af året.

Årsagen til den negative udvikling på stedet er mange.

Fra borger til patient I dagsordenteksten kan man læse, at borgernes behov for pleje, behandling og omsorg er stigende. Og der reelt er tale om patienter som på et hospital. Derudover bliver personalesituationen betegnet som kritisk på døgnafdelingerne. Ifølge sagsfremstillingen er der tale om langtidssygemeldinger på grund af alvorlig sygdom og »følgevirkninger af Covid«

Men hvad er det for en for en slags sygemeldinger, som udfordrer driften på stedet?

- Som jeg har fået det oplyst, så er der ikke tale om mistrivsel blandt medarbejderne. Det er først og fremmest tale om sygdomme, som kan ramme os alle sammen. Men det er naturligvis meget uheldigt, at det rammer ovenpå en periode med hårdt pres. Det er også sådan, at en del personale i starten af epidemien blev smittet med Covid-19, og nogle kan jo også have følgevirkninger, siger Mette Lene Jensen(V), der er formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

- I forhold til den borgere, som bliver udskrevet fra hospitalet, så er det en krævende opgave for personalet, som vi heller ikke har lagt budgetterne efter. Det er tale om borgere, som tidligere havde fået hospitalspleje inden de kom på et genoptræningscenter. Det er jo noget, som man er nødt til at gøre noget ved på nationalt plan, men som vi også må tage højde for, når vi lægger budgetter, siger Mette Lene Jensen.

Det fremgår da også af dagsordenen, at forvaltningen i forbindelse med næste års budget er ved at lave en mere nøjagtig model for, hvad det koster at drive gentoptræningscentret med flere langt svagere borgere.

Lene Lindberg(S), der også er medlem af Social- og Sundhedsudvalget, har læst dagsordenen, og er bekymret for de ansattes vilkår på stedet.

- Jeg vil naturligvis spørge ind til, hvad der er den nærmere baggrund for situationen på udvalgsmødet, siger hun.

Smitte ramte hårdt Når det handler om Covid-19, så var HRT en af de kommunale institutioner, som blev hurtigst og hårdest ramt. Således blev der alene i maj sidste år konstateret smitte hos 35 ansatte og halvdelen af borgerne på stedet. To af beboerne døde med corona i forbindelse med dette smitteudbrud.