Corona-restriktioner lukker kendte hoteller

Det var baggrunden for, at Marienlyst Strandhotel med op imod 150 ansatte i går valgte at holde lukket frem til 7. januar.

Hos et andet af Helsingørs store hotel- og konferencentre er man også ved at lukke midlertidigt ned.

- Vi arbejder lige nu på at et overblik over reglerne i forhold til kompensationsordninger og hjemsendelse. Reglerne er ret komplicerede. For eksempel kan vi ikke benytte lønkompensationsordningen, hvis vi tilbyder take away, siger hotelchef hos Konventum og Højstrupgrård, Søren Andersen, til Frederiksborg Amts Avis.