Det bliver uden tvivl en fodboldfest til sommer, når landsholdet spiller EM på hjemmebane, men landsholdet kan ikke selv tage stor del i festlighederne. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Corona lægger en dæmper på EM-festen: - Vi kan ikke gøre de ting, vi allerhelst ville

EM på hjemmebane kunne have været den helt store folkefest og særdeleshed i Helsingør, hvor landsholdet skal træne og bo under slutrunden. Men det bliver desværre ikke muligt for de lokale fodboldfans at komme tæt på stjernerne

Helsingør - 20. maj 2021 kl. 10:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Det danske landshold har været rigtig godt spillende i efterhånden flere år. Først kom der bund i resultaterne under tidligere landstræner Åge Hareide, og under Kasper Hjulmands ledelse er landsholdet kommet i top- 10 på verdensranglisten foran nationer som Tyskland og Holland. Derfor er der store forhåbninger på det danske holds vegne ved det forestående EM, der tilmed bliver spillet på hjemmebane med de indledende gruppekampe i Parken. Forhåbentlig får de danske drenge en lang turnering, og dermed et langt ophold i Helsingør, hvor de skal bo og træne under den vigtige slutrunde. Men hvis de lokale fodboldfans bliver forført af besnærende driblinger og store resultater og får lyst til at komme tæt på stjernerne, kan de godt tro om igen. Det er desværre nødvendigt med afstand for at mindske smitterisikoen for stab og spillere, fortæller Christian Nørkjær, der er chef for A-landsholdet.

- Vi kommer helt sikkert ikke til at vade rundt i byen. Nu hvor vi er hjemme, havde vi alle håbet på, vi kunne være mere tilgængelige, men det kan ikke lade sig gøre. Det er også drønærgerligt, at træningerne bliver lukket, så det bliver ikke muligt for børn at følge med og få taget selfies med spillerne, siger Christian Nørkjær.

Holdet og staben bliver indlogeret på Hotel Marienlyst den 3. juni efter en kort træningslejr i Østrig.

Ekstra hårdt Landstræneren har en udtalt vision om, at landsholdet skal være folkeligt, og det går jo ikke særligt godt i tråd med isolation og svært tilgængelige spillere.

Det erkender chef for herrelandsholdet Christian Nørkjær, men selvom truppen gerne havde mænget sig mere med folket - også for at undgå lejrkuller - er det bare ikke muligt.

- Vi kan ikke engang se vores egne børn, kærester og koner. På en måde er det faktisk ekstra hårdt, at EM bliver spillet i Danmark, fordi vi ikke kan gøre de ting, vi allerhelst ville. Det hænger rigtig dårligt sammen med hele den danske mentalitet at pakke sig ind i flere dage uden at se andre mennesker, siger Christian Nørkjær.

Derfor er han glad for at være indlogeret på et hotel, hvor der trods alt også bor fremmede mennesker og i en by med liv udenfor hotelvinduerne fremfor i fuldkommen isolation et hemmeligt, øde sted.

Tager en dukkert Af og til er det nødvendigt for holdet at strække benene og få en dosis frisk luft, så de kan præstere optimalt på banen (og så de ikke bliver sindssyge). Her er de nordsjællandske naturmuligheder en stor hjælp.

- Vi kommer til at have en del holdaktiviteter ude af huset, men det bliver ikke som sådan i offentligheden, da vi er meget påpasselige. Vi skal gå ture, og vi prøver at finde nogle gode tidspunkter, hvor vi kan bade i havet.

- Jeg er ikke bange for lejrkuller, fordi vi har det sjovt sammen, lyder det også fra landsholdschefen.

De 26 udtagne spillere skal i dagligdagen træne på Helsingør Stadion, og der bliver desuden etableret et fitnesscenter i tennishallen lige overfor træningsbanen.