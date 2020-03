Vinterherberget på Fiolgade blev taget i brug i starten af december. Her ses et foto fra indvielsen.Foto: Andreas Norrie

Corona-krisestab: Nødt til at fortsætte med herberg

Helsingør - 20. marts 2020 kl. 04:04 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vinterherberget skulle have lukket i marts, men bliver nu holdt åbent frem til udgangen af april. Hjemløse, fortrinsvis såkaldte gadesovere, skal sikres tag over hovedet i en tid, hvor de sandsynligvis er særligt udsatte for at blive ramt af coronavirusen, og i forvejen kan være fysisk svækkede.

Det er baggrunden for, at kommunens særlige krisestab besluttede at forlænge den periode kommunens vinterherberg, som hedder Porten, på Fiolgade 17A holder åbent foreløbig frem til udgangen af april.

Partierne bag det seneste budgetforlig har kun afsat penge til driften frem til udgangen af februar, så derfor skal krisestabens beslutning en tur forbi Økonomiudvalget, der mødes mandag ved et telefonmøde, fremgår det af mødedagsordenen.

Når man tager højde for statslig refusion, så vil udvidelsen i første omgang koste omkring 130.000 kroner, hvortil der måske kan komme yderligere vikarer og ekstra mad, fremgår det af dagsordenen for mødet. Det forventes, at udgifterne vil kunne dækkes indenfor budgettet.

Værestedet 17A´s personale er allokeret videre til Vinternatherberget Porten, således at der nu er døgnåbent på Fiolgade. Målgruppen er borgere med hjemløshed. Borgere, som normalt får støtte og vejledes af Personalet på 17A, kan fortsat kontakte medarbejderne telefonisk, fremgår det af planen. 17A er det nye tilbud for blandt misbrugere og udsatte, som afløste det tidligere tilbud Klubben ved årsskiftet, som et resultat af en besparelse ved det seneste budgetforlig.

Det anbefales i øvrigt, at Økonomiudvalget løbende kan forlænge åbningen af herberget med en måned ad gangen. Endelig fremgår af dagsordenen, at krisestaben og Center for Særlig Social Indsats løbende vil holde øje med, hvorvidt det er nødvendigt med yderligere indsatser i forhold til coronavirusen for gruppen af udsatte.

norrie