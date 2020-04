Corona-krise betyder fyringer hos kendt bagelbageri

15 er blevet fyret hos Miss Bagels bageri i Espergærde. Men ejerne tror på hurtig vending og rekord-resultat.

Efter et flot 2018-regnskab på 3,6 millioner kroner efter skat og fuld gang produktionen er bagerivirksomheden Miss Bagel på Louis Aa. Louis-Hansens Allé, der udover bagels også producerer boller, kager og ciabattabrød, nu også hårdt ramt af den faldende efterspørgsel fra café og restaurationsbranchen. Det fortæller administrerende direktør Lone Kok i et interview med branchemediet Food-supply.dk. Her fortæller hun, at 2019-regnskabet, der næsten er færdigt, bliver med sorte tal, og på lige under fem millioner kroner.