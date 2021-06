Se billedserie Laura Jespersen har sammen med sin far Henrik Olsen fisket et par gange om året, siden hun var 6-7 år gammel. Fisketurene er kvalitetstid for de to, der nyder den friske luft. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Corona har sendt interessen for fiskeri i vejret

Med de mange restriktioner har Fishing.dk, der tilbyder fisketure på Øresund, mistet mange måneders indtjening, men interessen for fiskeri blomstrer som aldrig før, så nu kan der sættes ind for at indhente det tabte.

Helsingør - 04. juni 2021 kl. 10:20 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det er eftermiddag, og Havstrygeren, en fin blå og hvid kutter, lægger til kaj i havnen i Helsingør. Ombord er 20 lystfiskere, der siden i morges har været på sundet for at forsøge at få aftensmaden på krogen, og det er tydeligvis lykkedes, for snart stikker Laura Jespersen noget af en krabat frem.

- Jeg var heldig at få en torsk på krogen!, siger hun og smiler.

På sejltur hver dag Det er Fishing.dk, der har arrangeret fisketuren, og det er Peter Øllgaard, der driver firmaet, der hvert år tiltrækker mange lystfiskere og turister fra både ind- og udland til Helsingør. Herfra sejler hans både ud hver dag, hver uge, hele året.

- Øresund er noget særligt. Der er et rigtig rigt dyreliv, og det er der mange, der gerne vil opleve, så folk kommer gerne langvejs fra for at tage en tur på sundet med os, lyder det fra Peter Øllgaard.

Besøg fra Roskilde Laura har sammen med sin far Henrik Olsen taget turen fra Roskilde. Det gør de gerne et par gange om året for at få en dejlig dag sammen på havet.

- Øresund er et super sted at fiske. Her er rent og mange fisk. Sådan er det også blevet i Roskildefjord, men det er først inden for de senere år. Ellers har der flydt med skidt, og det er jo ikke det, man vil fange, siger Henrik Olsen med et smil.

Tyske turister

Udover danske lystfiskere har Fishing.dk sejlet med mange virksomheder og udenlandske turister. Faktisk er tyskerne ifølge Peter Øllgaard nogle af dem, han sejler flest af. De plejer som regel at komme i efteråret, og så er det gerne sild, de fanger til saltsild.

- Vi har jo desværre ikke rigtig haft nogle udenlandske fiskere med på tur de seneste mange måneder på grund af corona. Det har kostet os ret hårdt, for restriktionerne har også holdt os lukket langt størstedelen af året, forklarer han.

En stor interesse Selvom corona har været lidt af en udfordring, så har pandemien dog også ført noget positivt med sig, når det kommer til Peter Øllgaards forretning. Interessen for fiskeri er nemlig steget markant, og det er godt for branchen, mener han.

- Der har været en markant nedgang i antallet af lystfiskere og lystfiskerforeninger i de seneste årtier, men det er som om, at corona har gjort noget godt for fiskeriet. Der har virkelig været run på, og det håber jeg da fortsætter, nu hvor vi igen kan tage folk med ombord.