Se billedserie Med nedlukning og restriktioner har kulturen og hotellerne - ja, faktisk hele byen - lidt et stort tab i antallet af turister. Foto: Allan Nørregaard Foto: Thorkild Jensen 004540866606

Send til din ven. X Artiklen: Corona blev hård lussing for turismen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona blev hård lussing for turismen

Overnatningerne faldt med en tredjedel i 2020, og det har gjort ondt på hele byen, fortæller kultur- og turismeudvalgsformand.

Helsingør - 26. april 2021 kl. 05:17 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

Sommeren er på vej og mon ikke, der er en del, der krydser fingre for, at det endelig igen kan lade sig gøre at tage en smuttur til en eksotisk strand med palmer og temperaturer, der kalder på en afkølende drink? Eller at det atter bliver muligt at gå på opdagelse i de europiske storbyer med museumsbesøg, shopping og masser af gode måltider på fortovscaféer, mens man kan falde i staver over byens pulserende liv?

Det er ingen vist alene om. Særligt hotel- og restaurationsbranchen og kulturen må være blandt dem, der håber ekstra meget på åbne landegrænser og godt med liv i lufthavnene denne sommer.

For dem har coronapandeminen nemlig sat tydelige spor, og 2020 blev således det værste år i mands minde. Langt de fleste valgte nemlig fornuftigt nok at blive hjemme, og i Danmark faldt antallet af overnatninger på netop hoteller og feriecentre fra 21.037.168 i 2019 til 11.696.057 i 2020. Et fald på 45 procent. Det viser tal fra VisitDenmarks statistik.

Spreder sig i kommunen Helsingør blev ikke en undtagelse i de negative statistikker - her blev en stor del af turisterne også væk, og antallet af overnatninger faldt med knap en tredjedel. For formand for Kultur- og Turismeudvalget, Michael Mathiesen (K), er det et rigtig trist resultat, der ødelægger mange års arbejde.

- Vi har i rigtig mange år arbejdet for, at få turisterne til lige at bruge fem minutter længere i Helsingør, som i faktareklamerne. Vi har arbejdet for, at de lige tog en overnatning eller to, når de nu var her, og vi har gjort meget for at have nogle gode hoteller og feriecentre. Det gør ondt at se, hvordan det arbejde er slået tilbage, lyder det fra udvalgsformanden.

Ifølge ham har faldet i turister kunnet mærkes i hele kommunen - lige fra museer til detailhandlen og restaurationsbranchen, og han frygter, at det vil tage lang tid, før turismen er på samme niveau som i 2019.

- Jeg kan godt frygte, at Wonderful Copenhagens forudsigelser om, at turismen først vil være tilbage ved det gamle niveau i 2022-2023 holder stik. Det her har været rigtig dyrt og hårdt for branchen. Alene på overnatninger har vi tabt 500 millioner kroner i Helsingør sidste år, siger han.

Gode billeders betydning Selvom coronaen har ramt Helsingør hårdt, når det kommer til antallet af overnatninger, så har de store kulturbyer, som København, Aarhus, Odense og Aalborg været endnu hårdere ramt. Her er antallet af overnatninger på hoteller og feriecentre i gennemsnit faldet med 50 procent.

For Michael Mathiesen er det svært at sige, hvorfor netop de er blevet endnu hårdere ramt, men han skyder forsigtigt på, at danskere måske har taget en overnatning i de mindre byer, som Helsingør sidste år.

- Der er jo selvfølgelig en forskel i kapaciteten helt generelt, men når det så er sagt, så kan jeg forestille mig, at der måske er flere, der har valgt at tage en overnatning i byer som Helsingør, fordi de har skullet holde ferien i Danmark, siger han og tilføjer, at man måske heller ikke skal undervurdere, hvor meget gode billeder af byen i primetime er.

- Og så er der jo Sommerdahl-serien, som er blevet set af rigtig mange både her hjemme og i Norge, Sverige og Tyskland. De pæne sommer billeder, har måske også fået folk til at tænke på os, og det er vi da glade for.

Et nyt arbejde Ifølge udvalgsformanden venter der de næste år et stort arbejde i at trække turisterne tilbage til byen. Det kan gøres ved at lave nogle events, der får folk til byen og overnatte. Han peger selv på, at der normalt er mange af den slags arrangementer i Helsingør, men at de også har været drillet af corona.

- Vi har jo en masse festivaller, Ironman og Sundtoldsmarkedet, som plejer at tiltrække mange mennesker til byen. Det skal vi have gang i igen, og så må vi være gode til at spille hinanden bedre og samarbejde på kryds og tværs mellem kulturinstitutioner, hoteller og detailhandel, siger han.

Ifølge Michael Mathirsen så faldt antallet af udenlandske turister sidste år med 60 procent for Helsingør.