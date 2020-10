Corona begrænser kartoffelferie på Flynderupgård

Færre gæster ad gangen

Det betyder, at Flynderupgård ikke kan modtage mere end cirka 40 gæster ad gangen, og at programmet generelt er skåret ned og tilpasset situationen. Dagen bliver opdelt i to, så man kan deltage enten formiddag fra 10-12 eller eftermiddag fra 13-15. I år må man selv grave sine kartofler op. Man får udleveret en greb og en kurv og så er det bare med at gå i krig. Derudover bager Flynderupgård pandekager, sælger kartofler og syltetøj med mere. Det er muligt at lave kastanjedyr, ligesom der kan købes nyrøget sild med hjem.