Corona-alarm: Alle skoler lukker fra mandag

Alle skoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber vil være lukkede fra den 1. april og frem til den 11. april.

- Styrelsen for Patientsikkerhed følger løbende antallet af smittede personer pr. 100.000 borgere for de enkelte kommuner, herunder også for Helsingør Kommune, og styrelsen har umiddelbart fundet grundlag for at udstede et påbud om midlertidig nedlukning af alle skoler og tilhørende skolefritidsordninger, fritidshjem og -klubber (ikke efterskoler), der er beliggende i kommunen, gældende for 11 dage fra den 1. april 2021 til den 11. april 2021 begge dage inklusive, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i et brev til Helsingør Kommune.

Lukningerne sker som en forebyggende indsats for at undgå, at smitten i kommunen stiger yderligere. Helsingør Kommune har i løbet af de seneste syv dage haft 96 bekræftede smittetilfælde.