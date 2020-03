Corona-aflysning af kæmpe loppemarked i værftshaller

- Vi er desværre blevet pålagt af Helsingør kommune kl. 15.41 henhold til sundhedsstyrelsens udmelding om at begrænse smitte af coronavirus - at aflyse vores arrangementet på Værftet denne weekend. Vi beklager de kedelige omstændigheder, sådan lyder det fra arrangørerne på Facebook. Bag loppetorvet står Mathias Durafour og Pernille Riis, og man kan læse på Facebook, at det er beslutning, som mange er kede af.