Corona aflyser Kulturnatten

De to sidste fredage i september måned har der været tradition for diverse hyggelige arrangementer i Tikøb, Hornbæk, Espergærde og Helsingør som en del af Kulturnatten. Det bliver dog ikke tilfældet i år, da man har været nødt til at aflyse grundet corona. Den koordinerede styregruppe bag vurderer således, at Kulturnattens løse ramme, for at samles som normalt, ikke er forsvarlig at gennemføre i år. Styregruppens formand, Jens Frimann Hansen fra Helsingør Teater, ærgrer sig.

- Styregruppens funktion er jo primært at koordinere formidlingen af alle de mange små og store arrangørers arrangementer, og at sikre at de gennemføres i overensstemmelse med regler for byernes offentlige rum. Og netop disse regler er jo desværre i år svære at arbejde med i en løs form. Vi håber til gengæld at alle samler energien og de gode idéer og er med til at sikre at Kulturnatten i 2021 bliver helt enestående.