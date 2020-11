Corona aflyser Julemarked: Nye begivenheder arrangeres

Corona raserer fortsat i Danmark og ikke mindst i Helsingør. Det har tidligere ført til adskillige aflysninger af traditionelle julearrangementer. Først blev lucia- og lanterneoptogene aflyst. Derefter blev Julemanden beordret til at blive i Grønland, for at undgå at skabe større forsamlinger, når han, sædvanen tro, skulle ankomme til Kongekajen i en kutter, for derefter at køre igennem indre by. Nu har coronavirussen forårsaget endnu et offer. Denne gang er det Julemarkedet på Axeltorv, der er blevet aflyst. Arrangementet skulle have foregået den 18., 19., og 20. december. Det er Helsingør Handel der arrangerer julearrangementerne og deres citykoordinator, Kim Backe, så ingen anden udvej.