Computer-kup på folkeskole

Ved et indbrud på Espergærde Skoles afdeling Espergærdeskolen på Ritavej er der mellem mandag klokken 22.00 og tirsdag klokken 07.00 stjålet en "håndfuld" bærbare computere. Tyven har brudt et vindue op for at komme ind, oplyser Nordsjællands Politi.